Déserts médicaux : tour de France en camping car d'un jeune médecin remplaçant

publié le 01/04/2021 à 16:15

Pendant six mois, un médecin généraliste va sillonner les routes de France en camping-car pour venir en aide à ses collègues débordés dans les zones rurales, qui sont souvent des déserts ruraux.

Installé ce jour-là à Ménétréol-sous-Sancerre, dans le Cher, Martial Jardel, 30 ans, explique sa démarche. "J'avais envie de ressentir ce vent de liberté, j'ai la chance de pouvoir exercer mon métier partout, c'est dommage de ne pas en profiter !" Alors que les médecins peinent à trouver un remplaçant dans les zones rurales, il décide d'aller remplacer partout en France.

Il transporte sa moto dans son camping-car pour être plus mobile. Pendant 15 jours, il enchaîne les consultations à Sancerre. "Un jeune qui fait ça, c'est fantastique, estime Carole, une patiente. S'il y en avait plus, cela résoudrait peut-être le problème des déserts médicaux, car en milieu rural, on est très bien, on a tout, et pas les inconvénients de la ville."

Après le Centre Val-de-Loire, il se rendra la semaine prochaine en Franche-Comté avec un seul objectif : donner un peu d'air aux confrères surchargés.