publié le 14/04/2021 à 11:50

Si la campagne de vaccination auprès des entreprises a démarré lentement il y a un mois, en raison notamment du manque de doses, le nombre de personnes vaccinées par les médecins du travail est amené à monter en puissance. Selon nos informations, 25.300 salariés ont reçu, à minima, une première injection à l'heure actuelle.

Selon le tableau de bord du ministère de la Santé, on dénombre 1.100 salariés de plus de 55 ans ayant reçu leurs deux doses de vaccin. Parmi eux, la moitié ont reçu une injection du vaccin AstraZeneca et l’autre moitié se répartit entre Pfizer et Moderna.

Les patients vaccinés travaillent principalement dans les grandes entreprises, qui sont plus souvent informés grâce aux services des ressources humaines et qui bénéficient d'un accès plus facile aux médecins du travail, que dans les petites et moyennes entreprises.

Sur les 5.000 médecins du travail en France, un peu plus de 1.000 se sont portés candidats pour vacciner. Avant les salariés, ces médecins du travail avaient aussi participé à la vaccination des personnels soignants. Depuis le début de la campagne de vaccination, ils ont réalisé 337.000 injections.