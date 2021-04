Coronavirus : qui peut se faire vacciner, avec quel vaccin et où ?

publié le 15/04/2021 à 18:14

La France a passé la barre des 10 millions de primo-vaccinés. Et la campagne a pris un nouvel élan depuis le 12 avril avec l'ouverture à la vaccination à toutes les personnes âgées de plus de 55 ans et l'arrivée prochaine du vaccin Janssen (injecté normalement à partir du 22 avril en France, ndlr). Voici un récapitulatif de la stratégie vaccinale par tranche d'âge et des vaccins qui leur sont destinés.

Le 15 mai, la vaccination contre le coronavirus sera élargie à toutes les personnes âgées de plus de 50 ans, a annoncé Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée le 31 mars. Les personnes de moins de 50 ans suivront mi-juin. "Nous tiendrons l'objectif que je nous ai fixé", a-t-il insisté, "à savoir que d'ici à la fin de l'été, tous les Français de plus de 18 ans qui le souhaitent pourront être vaccinés".

"Grâce à la vaccination, la sortie de crise se dessine enfin (...) Le vaccin est efficace", explique Emmanuel Macron qui promet "d'accélérer encore et encore". "Nous allons progressivement devenir le premier continent au monde en terme de production de vaccins", a-t-il ajouté.

Ce qu'il faut savoir si vous avez plus de 60 ans

Si vous avez plus de 60 ans et que vous résidez dans un établissement pour personnes âgées, vous pouvez vous faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca ou Janssen (injecté normalement à partir du 22 avril, ndlr) chez votre médecin traitant, lieu de soins, de résidence ou en pharmacie. Vous pouvez bénéficier du vaccin Pfizer ou Moderna directement au sein de votre établissement.

Si vous avez plus de 60 ans et que vous vivez chez vous, vous pouvez vous faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca ou Janssen chez votre médecin traitant, médecin de travail, en pharmacie ou lieu de soins. Vous pouvez bénéficier du vaccin Pfizer ou Moderna en centre de vaccination.

Si vous avez entre 55 et 59 ans inclus

Si vous avez entre 55 et 59 ans inclus et que vous n'avez pas de problème de santé, vous pouvez vous faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca ou Janssen chez votre médecin traitant, médecin de travail, ou en pharmacie. Si vous avez entre 55 et 59 ans inclus et que vous avez un risque de forme grave de Covid, vous pouvez vous faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca ou Janssen chez votre médecin traitant, médecin de travail, en pharmacie ou lieu de soins. Vous ne pouvez pas bénéficier des vaccins Pfizer ni Moderna.



Si vous avez entre 55 et 59 ans inclus et une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid, vous pouvez vous faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca ou Janssen chez votre médecin traitant, médecin de travail, en pharmacie ou lieu de soins. Vous pouvez également vous faire injecter le vaccin Pfizer ou Moderna en centre de vaccination avec une prescription médicale de votre médecin traitant ou sur votre lieu de soins.

Si vous avez entre 50 et 54 ans inclus

Si vous avez entre 50 et 54 ans inclus et que vous n'avez pas de problème de santé, vous n'êtes pas encore éligible à la vaccination.

Si vous avez entre 50 et 54 ans inclus et que vous avez un risque de forme grave de Covid, vous pouvez bénéficier du vaccin Pfizer ou Moderna en centre de vaccination avec une prescription médicale de votre médecin traitant. Même chose pour ceux qui ont une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid, qui pourront également se faire vacciner sur leur lieu de soin.

Si vous avez entre 18 et 49 ans inclus

Si vous avez entre 18 et 49 ans inclus et que vous n'avez pas de problème de santé, vous n'êtes pas encore éligible à la vaccination. Si vous avez entre 18 et 49 ans inclus et une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid vous pouvez bénéficier du vaccin Pfizer ou Moderna en centre de vaccination avec une prescription médicale de votre médecin traitant ou sur votre lieu de soins.

Si vous êtes mineur

Si vous êtes mineur, vous n'êtes pas concerné par la vaccination.

Les exceptions

Si vous êtes professionnels de santé, dans un établissement de santé, dans un établissement ou service médico-social intervenant auprès de personnes vulnérables, salarié de particulier employeur intervenant auprès des personnes âgées et handicapées vulnérables, sapeur-pompier ou vétérinaire et que vous avez plus de 55 ans, vous pouvez vous faire vacciner avec le vaccin AstraZeneca ou Janssen en centre de vaccination, dans votre établissement, chez votre médecin traitant, médecin de travail, ou en pharmacie. Vous pouvez également vous faire injecter le vaccin Pfizer ou Moderna en centre de vaccination ou dans votre établissement.



Si vous exercez l'une des professions ci-dessus et que vous avez entre 18 et 54 ans inclus, vous êtes éligible au vaccin Pfizer ou Moderna en centre de vaccination ou dans votre établissement.



Des "créneaux dédiés" de vaccination seront ouverts dès ce week-end aux enseignants et policiers et gendarmes de plus de 55 ans, ainsi que plusieurs autres professions particulièrement exposées à la Covid-19, a annoncé ce jeudi 15 avril Jean Castex.

Cette mesure concernera aussi les professeurs des écoles, collèges et lycées, les professionnels de la petite enfance, les policiers et gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et les AESH (accompagnants d'enfants en situation de handicap