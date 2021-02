Coronavirus : comment prendre rendez-vous sur Doctolib pour être vacciné ?

publié le 24/02/2021 à 06:18

De plus en plus de personnes peuvent désormais bénéficier d'un vaccin contre la Covid-19. En cette fin février 2021, des dispositifs sont lancés pour permettre la vaccination dans les entreprises et chez les médecins généralistes. La prise de rendez-vous passe, notamment, par la plateforme Doctolib.

Dès le début du mois de janvier, le site internet permettait aux personnes de plus de 75 ans de réserver un créneau pour être vaccinés dans un centre. "Ils devront aller sur Santé.fr ou sur Doctolib. Ils pourront choisir leur centre de vaccination près de chez eux, prendre un rendez-vous en ligne comme ils le font d'habitude sur Doctolib. Ils recevront ensuite un SMS et email de rappel", expliquait alors Stanislas Niox-Chateau, co-fondateur de la plateforme, sur RTL.

Le système reste le même. Une page dédiée a été mise en place par le site pour faciliter la procédure s'agissant des centres de vaccination. Attention cependant : certains ne sont ouverts qu'aux professionnels de la santé ou aux personnes particulièrement à risque.

Les médecins généralistes peuvent "choisir d'ouvrir la prise de rendez-vous en ligne ou pas" a précisé le président de Doctolib, interrogé par l'AFP. Il note que, ces-derniers ne bénéficiant que de doses limitées, il leur reviendra de contacter "directement" les patients prioritaires.

La campagne de vaccination chez les généralistes sera lancée ce jeudi 25 février. Les patients recevront le vaccin AstraZeneca, qui sera administré par plusieurs dizaines de milliers de médecins qui se sont portés volontaires. Par manque de doses, ils ne recevront, dans un premier temps, que dix injections.