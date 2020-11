publié le 11/11/2020 à 19:09

La Savoie est le département français le plus touché par la Covid-19. Il affiche le taux d’incidence le plus élevé de France ce mercredi 11 novembre. Il y a 1.167 cas positifs pour 100.000 habitants, c’est deux fois et demi plus élevé que la moyenne nationale.

L’inquiétude est palpable dans la population. "On ne peut être que inquiets. Pour ne rien vous cacher, mon père est en réanimation depuis 9 jours et il se bat. On ne sait pas comment ça va évoluer, on voit que les services sont surchargés. Je ne sais pas si tout le monde réalise vraiment la gravité de la situation", déplore Martine, une habitante de Chambéry.

Actuellement, 448 personnes sont hospitalisées à cause du coronavirus en Savoie. "On a des vagues de gens qui arrivent, qui ne sont pas bien, par les pompiers, qui sont oxygéno-dépendants. Ils désaturent et nécessitent des soins rapides et efficaces. Les lits de réanimation sont pleins, ce n’est pas un mythe", témoigne Gisèle, infirmière aux urgences de l’hôpital de Chambéry.

Pourquoi le département est-il aussi touché ? Selon le docteur Olivier Rogeaux, infectiologue à l’hôpital de Chambéry, "le couvre-feu a été plus tardif que Lyon ou Grenoble. Et puis on est également pris en tenaille avec la Suisse. Genève a un taux d’incidence qui est encore supérieur à celui de la Savoie. Genève a un taux d’incidence de 2.000 pour 100.000 habitants." Les prochains jours s'annoncent difficiles pour les services hospitaliers du département.

