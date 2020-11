Coronavirus : qui seront les premiers vaccinés ?

publié le 11/11/2020 à 06:34

Le laboratoire américain Pfizer a-t-il pris un pas d'avance dans la course pour trouver un vaccin contre le coronavirus ? Son futur vaccin serait efficace à 90%, un chiffre imposant qui outrepasse tous les espoirs. En comparaison, le vaccin contre la grippe est efficace à moins de 60%. Ces résultats doivent encore être confirmés dans les semaines à venir.

Si son efficacité est avérée, près de 50 millions de doses seront distribuées avant la fin de l'année 2020, selon le laboratoire. Celles-ci devraient dans un premier temps se retrouver sur le marché aux États-Unis. Un milliard de doses supplémentaires arriveront en Union Européenne en 2021.

Ces stocks seront donc assez limités et tout le monde ne pourra se faire vacciner avant un bon moment. Il reste encore à définir qui seront à les premiers à y avoir accès. "Il y a un problème de stockage et de distribution absolument colossale qui fait que ce sera probablement uniquement un produit hospitalier", selon Frédéric Bizard, invité sur RTL. " Ce sera probablement un vaccin pour les travailleurs de première ligne", poursuit-il.

Pas avant 2022 pour les plus en forme

De son côté l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) semble être du même avis. Interrogée par le Guardian, la scientifique en chef de l'OMS, Soumya Swaminathan, propose d'établir des priorités concernant la vaccination contre la Covid-19, "la plupart des gens sont d'accord, cela commence avec les travailleurs de la santé, et les travailleurs de première ligne, mais même là, vous devez définir lesquels d'entre eux sont les plus à risque, puis les personnes âgées, et ainsi de suite" explique-t-elle.

Ainsi, les plus jeunes et les adultes en bonne santé qui ne sont pas au contact avec le virus pourraient attendre beaucoup plus longtemps. "Une jeune personne en bonne santé pourrait devoir attendre jusqu'en 2022", poursuit la scientifique en chef de l'OMS.