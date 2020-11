Coronavirus : une unité de réanimation mobile peut accueillir 18 patients

et Marie Gingault

Actuellement, 4.500 patients sont en réanimation en France. Afin de soulager les services, certains malades sont transférés dans d'autres régions, mais il existe aussi une structure, unique au monde : une unité de réanimation mobile. Elle arrivera en renfort dans la journée à Bayonne. Cet hôpital mobile peut accueillir 18 patients et il suffit de 20 minutes, seulement, pour installer cette structure.

"C'est très simple en fait, c'est un module qui est issu d'une technologie militaire. C'est un mix entre une tente qui se déplie en quelques secondes et un algeco : c'est un algeco dépliant", explique l'un des concepteurs, le Professeur Vincent Bounes, chef du Samu 31 au CHU de Toulouse. Ce dernier précise qu'"il a un espace initial de 12 m² et il se déplie avec des petits modules qui sortent comme un petit accordéon, puis on arrive à un module final de 80m² ".

Dans ce large espace, le médecin explique que 18 patients peuvent ainsi être pris en charge, "huit en urgence absolue et dix en urgence relative". Ce qui surprend, ce sont les 20 petites minutes qu'il suffit pour monter cet hôpital, mais comme l'indique le Professeur Bounes, "l'hôpital est déjà prêt, ce qui est très long c'est de le replier (...) tout est dans la préparation".

Ainsi, le chef du Samu 31 explique que "le matériel est déjà embarqué, il a ses propres réserves d'eau, d'électricité, il a ses médicaments embarqués qui sont déjà sécurisés à bord et vérifiés, ce qui permet, au moment où on le déplie, d'avoir déjà tout le matériel sous la main. Tout est étiqueté et c'est réellement le paroxysme de l'ergonomie de l'efficience".

En effet, "une fois que l'on est dedans, c'est comme un hôpital et comme tous les hôpitaux, il y a une salle de soin, une zone dédiée à l'hygiène au lavage des mains, un réfrigérateur pour les médicaments qui doivent rester au froid, etc", précise le spécialiste.

Cet hôpital nouvelle génération, prêté à la ville de Bayonne à partir de ce lundi, est "prévu pour être déployé sur des périodes de plusieurs semaines. Comme c'est une technologie militaire, cet hôpital a une technologie de robustesse et de confort vraiment bien éprouvée".

Initialement, cette structure "était faite pour prendre en charge des victimes d'accident, d'attentat terroriste ou de catastrophe industrielle", confie le Professeur Vincent Bounes qui justifie ce choix par deux exigences : "d'une part la rapidité au déploiement (...) et puis deuxième exigence, l'autonomie. Vous créez une petite bulle de soin, de santé, de vitalité, au milieu d'une zone de chaos", souligne le médecin.

Ce projet, crée à Toulouse suite à l'explosion de l'usine AZF en 2001 et aux attentats de Mohammed Merah en 2012, devrait "être déployé tout le long de la chaîne des Pyrénées, pour justement ces zones où il n'y a pas beaucoup de structures hospitalières", souligne le chef du Samu 31. Toutefois, une telle structure prend du temps à être mise en route. "Actuellement, c'est un hôpital unique au monde, ça nous a pris trois ans de travail et un an d'ingénierie", indique Vincent Bounes qui estime qu'il faut "plusieurs mois pour que des hôpitaux comme ça puissent être déclinés".

Aujourd'hui prêté à Bayonne, le médecin affirme que cet hôpital itinérant ira "là où le besoin s'en fait sentir". Ce dernier a par ailleurs un petit frère, qui devrait arriver avant la fin de l'année et qui est pour sa part une unité de décontamination, "prévue pour être déployée sur les attaques chimiques ou catastrophes industrielles avec des patients contaminés". Cette nouvelle structure sera ainsi la plus grande unité mobile d'Europe.