Coronavirus : un couvre-feu en plus du confinement, qu'est-ce que ça change ?

publié le 03/11/2020 à 13:31

Faut-il ajouter un couvre-feu au confinement ? C'est ce qu'a annoncé Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement ce mardi matin. Il pourrait s'appliquer à 21 heures à Paris et peut-être en Île-de-France pour limiter encore plus drastiquement les déplacements. Une déclaration démentie dans la foulée par Matignon : "Un couvre-feu n'est absolument pas décidé à ce stade".

Le porte-parole du gouvernement a sans doute parlé trop vite car rien ne sera décidé ce mardi. "C'est une gaffe", corrige sèchement un proche du président de la République. Matignon a tenté de rattraper le coup, le couvre-feu ne concernerait donc que les commerces qui font de la vente à emporter le soir.

Mais Gabriel Attal n'a pour autant rien inventé, la question du couvre-feu a bien été évoquée lundi à Matignon, lors d'une réunion avec 10 ministres pour préparer le fameux Conseil de défense sanitaire qui aura lieu mercredi à l'Élysée.

Éviter les fêtes clandestines

Le principal avantage de ce couvre-feu, c'est qu'il permettrait de contrôler beaucoup plus facilement les allées et venues. Plus question de promener son chien ou de faire des courses après 21 heures. L'exécutif veut éviter les fêtes clandestines et les diners en famille. Le gouvernement se rend bien compte qu'il y a une forme d'insouciance notamment à Paris, que les gens ne sont plus prêts à tout sacrifier pour lutter contre le virus.

L'idée est de prendre une mesure coup de poing pour marquer les esprits et faire comprendre qu'il faut rester chez soi. La mesure de couvre-feu parisien est donc bel et bien sur la table et elle sera à l'ordre du jour mercredi, en Conseil de défense à l'Élysée.