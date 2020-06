publié le 05/06/2020 à 18:50

Dans le collège Rosa Parks de Roubaix, une semaine après la reprise, les enseignants ne sont pas forcément partant pour alléger le protocole sanitaire. En effet, dans ce collège du quartier nord de Roubaix, un tiers des élèves seulement a repris les cours, les consignes sanitaires sont globalement bien respectées.

Mais même si le contexte est plus favorable, ce professeur de sport ne souhaite pas un allègement : "Il y a eu quelques cas dans d'autres écoles et les vacances d'été arrivent dans très peu de temps. Il ne faut pas relâcher les efforts". Tandis que ces élèves de 6e aimeraient un peu plus de liberté : "On pourrait déjà retirer les masques. Ils sont un peu grands et parfois on ne peut pas respirer, on peut plus discuter, on peut plus rien faire".

Pour la principale du collège, il faut toujours rassurer les familles. Elle aspire à retrouver tous ses effectifs : "On souhaiterait accueillir tous les élèves. On conçoit un protocole qui puisse être assoupli mais pour l'instant c'est le protocole qui est prioritaire", déclare-t-elle.



À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Le nouveau coronavirus continue certes de circuler en France, mais à "petite vitesse", estime ce vendredi 5 mai le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy.

Adama Traoré - Selon nos informations, les juges viennent de signifier à la famille du jeune homme de 24 ans qu'ils envisageaient d'entendre, début juillet, deux témoins du dossier.

Justice - Christophe Castaner a saisi vendredi 5 juin la justice après la révélation de messages racistes publiés sur Facebook dans un groupe privé réunissant des membres des forces de l'ordre.