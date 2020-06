publié le 05/06/2020 à 08:43

Le président du Conseil scientifique a indiqué ce vendredi 5 juin que l'épidémie de coronavirus était "contrôlée" en France. "On peut dire raisonnablement que l’épidémie est contrôlée. Le virus continue à circuler, mais il circule à une petite vitesse. Là où on avait à peu près plusieurs dizaines de milliers de cas, autour de 80.000 nouveaux cas par jour début mars avant le confinement, on estime qu'on est maintenant autour de 1.000 cas à peu près", a expliqué Jean-François Delfraissy sur France Inter. "Surtout, on a tous les outils pour dépister les nouveaux cas".

Toutefois le président du Conseil scientifique appelle les Français à maintenir leur vigilance. "On se relâche un peu, mais c'est normal, c'est humain. Le tout est de ne pas trop se relâcher. J'ai envie de dire aux Français : 'Maintenant, les soignants, c'est vous. Emparez-vous de cette maladie'", a-t-il ajouté alors que la France est entrée dans la phase 2 du déconfinement le 2 juin dernier. "On va continuer d'ouvrir des possibilités, c'est bien, il faut que la vie reprenne, mais il faut conserver les mesures de distanciation, qu'à mon avis nous allons devoir garder assez longtemps", a-t-il toutefois tenu à souligner.

Le coronavirus a fait 29.065 morts en France, selon le dernier bilan de la Direction générale de la santé publié jeudi soir. La hausse est de 44 morts dans les hôpitaux français, ce qui porte le total à 18.715 à l'hôpital et 10.350 dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad).