Après les écoles primaires et les collèges, les lycées vont pouvoir rouvrir, a annoncé ce jeudi 28 mai le gouvernement. Les lycéens vont retourner en classe avant les grandes vacances, en zone verte seulement.

Alors que 90% des communes ont déjà rouvert leurs écoles, cette fois à l'échelon nationale ce sont désormais les plus grands qui vont pouvoir retrouver leur établissement, dans le respect du protocole sanitaire. Il y aura donc des petits groupes d'élèves, pas tous les élèves.

En revanche, il n'y aura pas d'épreuve de bac de Français. L'écrit avait déjà été annulé, il restait l'oral. Le ministre de l'Éducation nationale y tenait beaucoup mais il dit avoir entendu les inquiétudes des élèves. Jean-Michel Blanquer s'est entretenu avec les élèves du Conseil national de vie lycéenne, qui ont insisté sur l'inégale préparation qu'ils ont eu les uns et les autres depuis que les établissements sont fermés. Donc annulation de l’oral de français pour les élèves de premières.

En zone orange, dans les lycées généraux et technologiques, les cours ne vont pas reprendre. Il pourra y avoir des entretiens individuels organisés pour recevoir les élèves et parler notamment d'orientation. La priorité sera donnée aux lycées professionnels, qu'ils puissent rouvrir leurs ateliers notamment pour assurer les certifications et valider les diplômes.

Pour ce qui est des collèges, ça s'accélère aussi. Jusqu'à maintenant, seuls les élèves de 6e et de 5e avaient pu retourner en classe dans les zones vertes. Là, l'objectif est de rouvrir partout pour ces deux niveaux et d'organiser le retour des 4e et des 3e dans les départements verts.

Enfin, le ministre assure que toutes les écoles primaires vont rouvrir à partir de la semaine prochaine, même dans les villes qui pour l'instant s'y refusaient. L'objectif est que toutes les familles qui le souhaitent puissent scolariser à nouveau leurs enfants au moins une partie de la semaine. Et pour permettre l'accueil du plus grand nombre d'enfants, le gouvernement compte sur les communes pour organiser en parallèle de la classe, sur le temps scolaire, des activités sportives, culturelles, santé ou civisme.

