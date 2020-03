Un homme portant un masque à Crépy-Le-Valois dans l'Oise à cause du coronavirus.

et AFP

publié le 06/03/2020 à 19:41

Les mesures pour lutter contre l'épidémie de coronavirus se poursuivent en France. Le Premier ministre, Édouard Philippe, a annoncé ce vendredi 6 mars la fermeture à partir de lundi des crèches, maternelles, collèges et lycées, pour 15 jours, dans les départements de l'Oise et du Haut-Rhin, où le coronavirus "circule avec beaucoup d'intensité". Matignon a ensuite précisé que tous les établissements scolaires étaient concernés, et donc également les écoles élémentaires.

Dans ces deux départements est instaurée la "limitation de tous les rassemblements, sauf ceux qui sont essentiels à la vie sociale et démocratique", a ajouté le chef du gouvernement, qui a également "invité les personnes fragiles, compte tenu de leur état de santé original, d'affections de longue durée ou chroniques, compte tenu de leur âge, à rester dans toute la mesure du possible à leur domicile".

Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé, a également annoncé lors de ce point presse que la France comptait désormais 613 cas contaminés, soit 190 de plus que ce jeudi 5 mars. Deux nouveaux décès sont également à déplorer, portant à neuf le nombre de morts depuis fin janvier.

Concernant le passage au stade 3, Édouard Philippe a estimé que "c'est désormais inexorable" en précisant toutefois que "notre système de santé, a les moyens d'y faire face". "Lorsque le stade 3 adviendra, nous prendrons les mesures nécessaires pour répondre à l'épidémie pour prendre en charge les malades et assurer la continuité de la vie économique et sociale du pays, y compris la vie scolaire qui devra continuer", a-t-il aussi martelé.