publié le 21/01/2021 à 19:07

Une semaine après l'annonce d'un couvre-feu généralisé à 18h, ce jeudi 21 janvier est le premier depuis des semaines à ne pas être le rendez-vous d'une conférence de presse gouvernementale sur le sujet du coronavirus. Pour autant, les nouvelles ne sont pas forcément rassurantes. Alors, a-t-on vraiment des raisons de s'inquiéter ?

L'ambiance n'est pas vraiment à la sérénité, même si dans les départements sous couvre-feu à 18h depuis début janvier, on remarque une baisse sensible des contaminations et du taux d'incidence ; ailleurs, il est beaucoup trop tôt pour en mesurer l'effet. Du côté des hospitalisations et des réanimations, les chiffres ne baissent pas et repartent même légèrement à la hausse. Surtout, ils restent à un niveau très élevé : plus de 2.800 personnes sont en réanimation et le taux d'occupation national est de 56%.

C'est inquiétant car nous sommes sous la menace du variant anglais, plus contagieux. Pour l'instant, il représente selon une étude 1,4% des nouveaux cas, mais c'est certainement beaucoup plus en réalité. Ce variant pourrait faire repartir les contaminations en flèche dans les semaines à venir.

Un nouveau confinement n'est pas à exclure, peut-être préventif, c'est-à-dire avant que les nouveaux cas explosent. Il permettrait de vider les services de réanimations et de freiner l'offensive du variant anglais. Le gouvernement se laisse certainement encore quelques jours de réflexion, le temps de voir l'effet du couvre-feu, mais il y peu de chances de voir une baisse drastique des indicateurs.

Une chose est sûre : les autorités n'attendront pas d'avoir atteint le chiffre de 50.000 contaminations quotidiennes pour agir, comme en octobre avant le reconfinement. Et en ce moment, on tourne déjà autour de 20.000 à 25.000 nouveaux cas par jour.

Fait divers - Une conductrice a renversé jeudi près de Toulouse trois cyclistes dans plusieurs accidents consécutifs, causant la mort de l'un d'eux, avant d'être interpellée par les gendarmes. Cette femme qui pourrait souffrir "de problèmes psychologiques" a été arrêtée par un gendarme qui "a fait usage de son arme pour stopper" le véhicule qui tentait de fuir.

Islam - Le président du CFCM, Mohammed Moussaoui, a déploré jeudi "la sortie unilatérale" de trois fédérations de son organisation qui refusent toujours de signer la charte de l'islam de France. Les principaux points de désaccord exprimés par ces fédérations portent sur deux problématiques qui les concernent particulièrement : la définition des "ingérences" étrangères et la définition précise de l'islam politique.

Football - L'actuel président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, âgé de 79 ans, a officialisé jeudi sa candidature pour un quatrième mandat. Le vote pour la prochaine mandature de quatre ans doit se tenir le 13 mars prochain. Le Graët devrait notamment faire face à l'ancien dirigeant de la Ligue de football professionnel Frédéric Thiriez (68 ans) et à l'entrepreneur et conseiller de clubs Michel Moulin (60 ans).