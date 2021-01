publié le 19/01/2021 à 14:42

Depuis mi-décembre et la levée du deuxième confinement, la population n'a plus besoin d'une attestation de déplacement en journée. Mais un couvre-feu a été mis en place sur tout le territoire, d'abord de 20h à 6h, puis dès 18h dans certaines régions plus touchées par l'épidémie de Covid-19, avant que cet horaire ne soit généralisé sur la France samedi 16 janvier.

Les déplacements restent libres entre 6h et 18h, mais pour circuler durant le couvre-feu, il faut se munir d'une attestation. Celle-ci est, comme les autres, téléchargeable sur le site du ministère de l'Intérieur. On peut l'imprimer ou alors utiliser la version numérique. Elle existe en français et en anglais. Pour ceux qui ont l'application TousAnticovid, l'attestation est également disponible et rapide à remplir.

Comme l'explique le site du ministère, cette attestation n'est utile qu'entre 18h et 6h du matin sur "l'ensemble du territoire métropolitain", elle est même obligatoire. Là encore, avoir une attestation ne suffit pas, il faut que le déplacement corresponde à l'un des critères imposés par les autorités.

Huit motifs de déplacement autorisés

Les déplacements "entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés", figurent parmi les déplacements autorisés. Il est préférable d'avoir un document du centre d'examen ou de l'employeur pour justifier la sortie. Ce dernier peut le remplir sur le site service-public.

Sortir son animal de compagnie dans un rayon d'un kilomètre autour du domicile est également autorisé, tout comme les "déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants". L'ensemble des motifs sont disponibles ci-dessous :

- Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d'enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés ;

- Déplacements pour des consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;

- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;

- Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant ;

- Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;

- Déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;

- Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements de longues distances ;

- Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.