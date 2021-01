publié le 21/01/2021 à 13:29

La vaccination contre le coronavirus se poursuit en France, mais les difficultés sont toujours présentes. Entre l'impossibilité de prendre rendez-vous et des doses de vaccin distribuées au compte-goutte, les personnes concernées devront encore patienter avant la première injection. Face à la complexité de la situation, la maire de Lille Martine Aubry demande au gouvernement de "dire la vérité à ces millions de personnes qui attendent dans l'angoisse, leur dire que cela va prendre des semaines, voire des mois" pour les vacciner.

Avec deux centres de vaccination ouverts dans la capitale des Flandres, "nous voyons surtout l'attente des personnes âgées, l'attente des personnes avec des pathologies graves qui veulent se faire vacciner", déplore l'élue. C'est justement les délais que dénonce la maire au micro de RTL, alors que sept à huit millions de personnes sont concernées par cette vague de vaccination.

"Je ne suis pas dans la critique", précise Martine Aubry, avant d'évoquer la grande campagne de communication autour de la vaccination. "On doit leur dire qu'il faut un peu de patience parce qu'il y a tel ou tel bug, mais que nous allons y arriver", poursuit-elle. Selon la maire de Lille cela permettrait de "désangoisser des personnes déjà fragiles" et ne pas "décevoir l'espoir du vaccin". "Je ne dis pas qu'on ment, mais on ne parle pas avec des mots simples et clairs qui permettent de rassurer la population", conclut-elle.