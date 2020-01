publié le 02/01/2020 à 06:38

C'est une bonne nouvelle en ce début d'année : les dons du sang repartent à la hausse. Début décembre, un appel avait été lancé sur l'antenne de RTL. À l'époque le nombre de dons avait chuté dangereusement, notamment à cause des conséquences du mouvement de grève. Mais l'EFS, l'Établissement Français du Sang est soulagé ce jeudi 2 janvier car la campagne de sensibilisation a porté ses fruits et les stocks ont été en partie renouvelés.

Malgré cette augmentation, la situation reste précaire. Des milliers de dons sont nécessaires chaque jour en France. Alors l'EFS continue d'organiser régulièrement des collectes. Il y a quelques jours, à Caen, une collecte s'est déroulée au sein de l'Hôtel-de-Ville.

Médecin de l'EFS, Laurence Siloche rappelle que "tout le monde peut donner, il faut avoir 18 ans et on peut avoir jusqu'à 70 ans" et souligne "l'importance de donner son sang" : "C'est la seule façon d'avoir les produits sanguins pour les malades puisqu'il n'y a pas de sang artificiel. Lorsque l'on donne son sang, cela permet de sauver deux, trois vies, donc c'est essentiel". 10.000 dons de sang par jour sont nécessaires pour répondre au besoin des malades en France.

