publié le 13/12/2019 à 17:15

Collectes annulées dans les entreprises, donneurs absents dans les centres de l'Établissement français du Sang (EFS) faute de transports... Avec les grèves contre la réforme des retraites, l'EFS s'inquiète pour ses réserves en baisse, surtout à l'approche des vacances scolaires durant lesquelles on observe traditionnellement une diminution des dons.

La semaine dernière, il y a eu 5.000 dons en moins de récoltés alors que les besoins des patients (maladies du sang, cancers, hémorragies, opération chirurgicale) sont toujours là. "On est dans une période où on aurait aimé faire 5.000 de plus pour préparer les fêtes de fin d'année qui sont traditionnellement des périodes difficiles pour notre collecte. On est donc extrêmement inquiet. Un don c'est potentiellement 3 vies sauvées donc il est vraiment important plus que jamais de donner son sang", déclare le Docteur François Charpentier, porte-parole de l'Établissement Français du Sang.

Chaque année, 40.000 collectes sont organisées. Pour savoir où donner, rendez-vous le site dondesang.efs.sante.fr.