En cette fin d'année marquée sur le plan sociétal par une grève contre la réforme des retraites et une forte perturbation des transports, l'établissement français du sang (EFS) invite les Franciliens à se mobiliser. En effet, depuis le début du mois de décembre, les réserves de sang ont considérablement diminué en Île-de-France comme le rapporte le Parisien.



Les stocks de globules rouges, plasma et autres produits sanguins sont bas en cette fin décembre et les pertes sont estimées à 350 dons en moins par jour, soit environ 3.800 dons manquants depuis le début du mois, en ce qui concerne l'Île-de-France. Particulièrement affectée en cette fin d'année, la région francilienne est même obligée d'être approvisionnée par d'autres régions comme la Bretagne, le Nord et l'Est.

Le lundi 23 décembre dernier, l’établissement français du sang interpellait les internautes sur son compte Twitter en rappelant qu'un seul et unique don pouvait sauver trois vies. Pour savoir où donner, il suffit de vous rendre directement sur le site de don du sang ou en téléchargeant l’application Don de sang de l’EFS.

