Coronavirus : vente restreinte du paracétamol à partir de mercredi 18 mars

publié le 17/03/2020 à 18:11

C'est l'une des nombreuses mesures fortes engendrées par l'épidémie de coronavirus qui se propage en France. La vente de paracétamol, recommandée pour combattre les symptômes dus au Covid-19, sera restreinte en pharmacie et suspendue sur internet à partir de ce mercredi 18 mars, a annoncé l'Agence du médicament (ANSM).

La vente de ce médicament se limitera à une boîte par personne sans symptômes ou deux boîtes en cas de fièvre ou douleurs, ajoute l'agence qui s'inquiète des risques de "stockage inutile" au détriment de ceux qui en ont besoin. Ces mesures s'appliquent aux boîtes de 500 mg et de 1.000 mg. En cas de douleur et/ou de fièvre, notamment dans "le contexte de COVID-19", l'utilisation du paracétamol doit être privilégiée en respectant les règles de bon usage, rappelle l'agence sanitaire.

L'Agence du médicament rappelle par ailleurs sa mise en garde contre "les anti-inflammatoires - dont l'ibuprofène - (qui) peuvent masquer une infection et potentiellement avoir un effet aggravant dans certaines situations".

Tout savoir sur l'utilisation de paracétamol

L'agence sanitaire recommande également aux patients traités par anti-inflammatoires ou par corticoïdes, de ne pas arrêter leur traitement et de ne pas hésiter à se rapprocher de leur médecin pour les interroger sur la conduite à tenir. Pour rappel, en automédication, la dose de 3 g/jour ne doit pas être dépassée.

Cela implique de vérifier la présence de paracétamol dans les autres médicaments utilisés pour combattre les douleurs, fièvre, allergies, symptômes du rhume ou état grippal afin de ne pas dépasser la dose quotidienne.

En cas de surdosage, le paracétamol peut notamment entraîner des lésions graves du foie, même irréversibles dans certains cas. "La mauvaise utilisation du paracétamol est la première cause de greffe hépatique d'origine médicamenteuse en France, insiste l'Agence du médicament.

Elle recommande donc, en l'absence d’ordonnance, de prendre "la dose la plus faible (500 mg), le moins longtemps possible" et de "respecter la dose maximale par prise", à savoir un gramme. L'intervalle minimum entre les prises doit être de 4 à 6 heures minimum et la durée maximale de traitement recommandée de trois jours (en cas de fièvre) à cinq en cas de douleurs.