Coronavirus : comment réaliser son gel hydroalcoolique soi-même ?

et Quentin Marchal

publié le 10/03/2020 à 05:12

En pleine progression de l'épidémie de coronavirus sur le territoire, les stocks de gels hydroalcooliques se retrouvent en situation de pénurie. Face à cela, l'Organisation mondiale de la santé a publié sur son site Internet un "guide de production locale des solutions hydroalcooliques". Cette méthode, décrite sous la forme d'une recette, permet de fabriquer des produits aussi efficaces que ceux présents dans le commerce, à partir de certains ingrédients spécifiques.

Leur liste se compose essentiellement d'ingrédients chimiques comme de l'ethanol, du peroxyde d'hydrogène, du glycérol ou encore de l'isopropanol .Il vous est possible de vous fournir facilement ces composants directement dans des magasins spécialisés. Par ailleurs, l'éthanol 96 % peut être remplacé par de l'alcool pour spiritueux et le peroxyde d'hydrogène n'est autre que de l'eau oxygénée, qui est disponible en pharmacie, tout comme le glycérol et la glycérine, qui figurent également dans la recette de l'OMS.

Une fois que vous possédez ces ingrédients, il vous suffit de suivre à la lettre les indications de l'OMS. Cette solution peut vous être utile quand on sait que certains vendeurs n’hésitent pas à multiplier par six ou par sept le prix de base afin d'augmenter leurs profits en cette période de pénurie de gels hydroalcooliques.

Comment bien effectuer la recette

La recette de l'OMS s'avère être assez simple à réaliser. Dans un récipient gradué bien propre, mesurez 833 millilitres d'alcool. Mélangez-y 42 millilitres d'eau oxygénée et ajoutez à cela 15 millilitres de glycérine. Complétez le tout avec de l'eau jusqu'à obtenir un litre de solution. Après avoir mélangé, votre gel hydroalcoolique maison est prêt et vous pouvez alors vous lavez les mains en toute sécurité.

Attention, l'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) rappelle sur son site que "le peroxyde d’hydrogène est un oxydant puissant" et que "la réac­tion peut être violente (combustion spontanée, détona­tion) avec certains produits organiques (acétone, acétaldéhyde, acide formique, alcools.)"

Par ailleurs, ce produit fait maison contient de l’alcool et est donc fortement inflammable. Il ne faut pas le laisser près d’une source de chaleur. Il est également conseillé de la laisser ranger en hauteur afin qu'il ne soit pas à la portée des enfants.