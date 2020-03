Coronavirus : une carte interactive permet de suivre l’évolution de la pandémie

publié le 18/03/2020 à 05:00

Le nouveau coronavirus Covid-19 touche le monde entier, qui se confine progressivement. De nombreuses frontières sont fermées, de nombreux moyens de transports internationaux sont à l'arrêt et les pays tentent autant que possible de limiter la diffusion du virus. Pour suivre l'évolution de la pandémie, une carte interactive existe, mise à jour régulièrement.



Cet outil a été mis en place par l'université Johns Hopkins de Baltimore aux États-Unis. Il permet de suivre sur une carte et dans un tableau de bord le nombre de personnes officiellement contaminées (confirmed) par le coronavirus, les morts (deaths) et ce dont on parle moins, le nombre de guéris (recovered).



Ce lundi 16 mars à 18 heures, quelque 175.000 cas étaient confirmés dans le monde. La France était le 7e pays avec le plus de cas au monde (5.397) et le quatrième pays européen le plus touché après l'Italie (24.747 cas), l'Espagne (9.428 cas) et l'Allemagne (6.672 cas).