Coronavirus : les gestes à adopter avec les grand-parents

publié le 16/10/2020 à 06:01

À l'approche des vacances de la Toussaint, c'est l'une des grandes questions qui se posent : comment voir des personnes âgées, notamment ses grands-parents, sans risquer de les contaminer ?

Le gouvernement a choisi de ne pas limiter les déplacements en France. De fait, rien n'empêche de prendre des vacances et de se rendre chez ses grands-parents, y compris s'ils sont à l'autre bout du pays. Mais Emmanuel Macron l'a rappelé mercredi 14 octobre dans une interview à TF1 et France 2, il faudra faire particulièrement attention lors des réunion familiales.

La première règle, martèle l'exécutif, c'est de continuer à respecter les gestes barrières. Même en famille, il faut porter le masque à l'intérieur et respecter la distance d'un mètre entre chaque personne. En présence de personnes fragiles, ces précautions, comme le fait de se laver les mains régulièrement, sont indispensables.

Aération et "règle des six"

Emmanuel Macron a également rappelé la nécessité d'aérer les pièces "deux à trois fois par jour". Selon certains spécialistes, il faut faire plus. Le professeur Flahault, directeur de l'Institut de santé globale à l'université de Genève, assure à l'AFP que c'est plutôt "au moins six fois par heure" qu'il faut aérer les pièces.

Autre précaution à prendre : la fameuse "règle des six". Comme au restaurant, mieux vaut faire en sorte d'être au maximum six personnes ensemble à la fois. C'est une bonne méthode pour respecter les distances de sécurité.

Le 27 août, le Premier ministre Jean Castex suggérait d'éviter "que papi et mamie aillent chercher les enfants à l'école". L'idée, c'est avant tout de limiter le nombre de contacts avec d'autres personnes que celles qu'on a l'habitude de fréquenter, et de faire en sorte que les personnes âgées se retrouvent le moins possible dans des situations à risque.

Enfin, une autre solution pourrait être de se faire tester pour la Covid-19. Actuellement, les laboratoires font passer en priorité les personnes qui sont cas contact ou qui ont des symptômes. Si ce n'est pas votre cas, mieux vaut éviter de surcharger les laboratoires. Néanmoins, avec l'arrivée des tests antigéniques, il n'est pas exclu que le gouvernement change (à nouveau) la politique de test dans les semaines à venir, afin de l'ouvrir à un plus grand nombre.