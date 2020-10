Le gouvernement a-t-il fourni des masques toxiques aux enseignants ?

publié le 14/10/2020 à 14:58

Blancs, en coton, de marque DIM : les enseignants les surnomment "les masques slips". Ces masques distribués à la rentrée aux professeurs des écoles seraient toxiques pour les personnes qui les portent, selon une enquête du site d'information environnementale Reporterre. Des accusations que ni la marque de sous-vêtements ni le ministère de l'Éducation nationale n'ont formellement démenties.

Comme le note Reporterre dans son article publié mardi 13 octobre, il s'agit du même masque porté par Emmanuel Macron lorsqu'il était en visite dans un lycée professionnel de Clermont-Ferrand.



Le Président s'était étouffé durant sa prise de parole, une séquence qui avait suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Un mois plus tard, l'enquête de Reporterre met en lumière l'utilisation de substances potentiellement toxiques dans le processus de fabrication de ces équipements censés protéger du coronavirus.

« Je pense m'étouffer avec ça... »#Macron tousse et s'étouffe avec son #masque ce midi à Clermont-Ferrand.

Le zéolithe d'argent mis en cause

Sur les paquets des masques DIM, est inscrite la précision suivante : "traité au zeolite (sic) d’argent et de cuivre, et au zeolite (sic) d’argent". Or, selon les informations recueillies par Reporterre le zéolithe d'argent n'est pas sain : il participe à l'accumulation de "granules métalliques dans différents organes", indique ainsi une étude de l'université de Rouen. Par ailleurs, une note de l'Agence européenne des produits chimiques conclut que cette substance peut "nuire à la fertilité" en plus de porter atteinte à l'environnement.

Un traitement antimicrobien ?

La marque DIM se défend en expliquant qu'il s'agit d'un "traitement antimicrobien appliqué sur le tissu" et non de nanoparticules nuisibles. Pourtant, selon Astrid Avellan, chercheur spécialiste en nanotechnologies à The University de Aveiro (Portugal) interrogé par Reporterre, "le risque de porter ces masques n'est pas inexistant". Un danger exacerbé par le port prolongé de ces masques (jusqu'à 8 heures par jour chaque jour).

Prudence du gouvernement

À la suite de l'enquête de Reporterre, le collectif d'enseignants Stylos rouges a annoncé qu'il porterait plainte pour "empoisonnement". Il accuse également ces "masques slips" d'être "moins efficaces que les chirurgicaux", à l'heure où les établissements scolaires forment les principaux foyers de contamination dans le pays selon Santé Publique France. Le SNES-FSU, principal syndicat des enseignants demande lui une "expertise indépendante".

😲 Non contents de nous refiler des masques slip moins efficaces que les chirurgicaux d'après les ARS, on apprend en plus qu'ils comptent un élément toxique alors qu'on les porte plusieurs heures par jour !

#COVID Des masques en tissu toxiques pour les personnels de l'Education nationale ?

Le @SNESFSU exige une expertise indépendante sur les points suivants :

Interrogé à ce sujet sur RTL mardi soir, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer a parlé d'une "information surprenante qui mérite une vérification". Quelques heures plus tôt il avait été questionné à l'Assemblée nationale par la députée insoumise Sabine Rufin sur le même sujet sans y répondre précisément.