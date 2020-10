Coronavirus et vacances de la Toussaint : quelles sont les zones vertes ?

publié le 15/10/2020 à 12:03

Les vacances de la Toussaint approchent et pourtant il paraît difficile de pleinement en profiter partout en France. En effet, Emmanuel Macron a durci les restrictions en imposant notamment un couvre-feu à partir de 21h en Île-de-France et dans huit métropoles françaises. Heureusement pour les vacanciers, il reste quelques zones vertes sur le territoire.

En effet, le chef de l'État l'a annoncé ce mercredi 14 octobre : 54 départements sont en zone rouge, 6 en zone écarlate, 12 en zone d'alerte maximale. Toute l’Île de France ainsi que Aix-Marseille, Lille, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Rouen, Toulouse et Montpellier passent en état d'urgence sanitaire à partir du samedi 17 octobre avec un couvre-feu instauré de 21h à 6h du matin.

Mais alors où se retrancher durant les vacances de la Toussaint qui débutent le 17 octobre ? Voici la liste des départements classés "zones vertes", selon une carte publiée par le ministère des Solidarités et de la Santé : le Finistère, les Côtes-d'Armor, le Morbihan, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Charente-Maritime, la Dordogne, le Lot, le Cantal, l'Ardèche, la Haute-Savoie, le Jura, la Creuse, l'Allier, l'Indre, le Cher, la Nièvre, le Loir-et-Cher, l'Eure-et-Loir, l'Orne, la Manche, l'Aube, la Haute-Saône, le Rhône, les Vosges, la Meuse, la Moselle, les Ardennes et l'Aisne.