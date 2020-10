publié le 14/10/2020 à 20:47

"Nous sommes dans une situation préoccupante". Au cours de son interview dédiée à l'évolution du coronavirus ce mercredi 14 octobre le président de la République a livré quelques recommandations afin de freiner la propagation du virus.

Comme au restaurant, où s'applique la "règle des six", c'est-à-dire six personnes à table maximum, Emmanuel Macron demande aux Français d'adapter cette règle à toutes les situations. "Au maximum, pour notre vie personnelle, il faut qu'on fasse ça", explique-t-il.

"On essaie, quand on invite des amis, de ne pas être plus de six à table" illustre le président. Il demande donc à "ne pas se regrouper à plus de six". Il s'agit pas d'une nouvelle mesure, mais plutôt d'une "règle de bon sens [...] dont je voudrais que chaque citoyen et citoyenne s'approprie pleinement [...] qui nous protège et va nous aider freiner dans la France entière tout cela".