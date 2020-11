Coronavirus : le confinement étant moins strict, est-il moins efficace ?

publié le 06/11/2020 à 12:09

Écoles ouvertes, plus de commerces qu'au printemps et télétravail pas toujours respecté, le confinement qui a commencé la semaine dernière est moins strict que celui de la première vague épidémique.

Alors que le nombre de cas de coronavirus continue de progresser, puisque les personnes actuellement hospitalisées ont été contaminées avant le confinement, la question de la durée de ce nouveau confinement inquiète. L'objectif du gouvernement est d'abaisser le taux de reproduction du virus, le fameux R0, en dessous de 1. En mars, la courbe avait arrêté de monter au bout de 3 semaines, mais le confinement était plus strict. Celui de novembre est donc potentiellement moins efficace.

Ce qui rend les spécialistes pessimistes, c'est que le confinement a démarré plus tard qu’en mars. Au moment où il a commencé le 30 octobre, il y avait plus de personnes à l’hôpital et en réanimation qu'au printemps. Il fait froid, on est plus à l’intérieur, donc le risque de contamination est plus important que quand on passe nos journées dehors. Il y a aussi moins de télétravail, les restaurants d’entreprise sont ouverts, les cantines à l’école aussi. C'est autant de contacts possibles sans masque….

Des modèles plus optimistes que d'autres

Certains modèles calculent que le R passera en dessous de 1 seulement en janvier. Dans ces modèles-là, il pourrait y avoir plus de 8.000 malades en réanimation encore à la mi-décembre.

Des modèles plus optimistes prévoient un pic à l’hôpital autour du 15/20 novembre, avec un R qui passe sous les 1 plus rapidement, avant la fin de l’année. Certes, ce confinement est plus tardif et moins strict. Mais on connaît mieux les gestes barrières, et on porte des masques. La marche est aussi moins haute : le R doit passer non pas de 3 à 1 mais de 1,45 à 1.

L’autre objectif, atteindre le plus vite possible les 5.000 nouvelles contaminations par jour, dépendra de nos comportements et de la limitation très strictes des interactions sociales. On espère les premiers effets de ce confinement autour du 20 novembre.