Coronavirus : un centre de dépistage installé à Orly à partir de ce vendredi

publié le 06/11/2020 à 01:28

Un centre de tests antigéniques et PCR de dépistage de Covid-19 sera opérationnel à compter de ce vendredi 6 novembre à l'aéroport d'Orly pour les passagers au départ. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi ADP, qui a signé un partenariat avec Cerballiance.

Ce partenariat permettra aux passagers au départ de prendre rendez-vous dans un laboratoire du réseau ou dans un centre de dépistage en aéroport, installé dans un premier temps à Paris-Orly, puis la semaine suivante à Paris-Charles de Gaulle, a indiqué le groupe dans un communiqué. Les passagers pourront réaliser des tests antigéniques ou des tests virologiques RT-PCR "selon les destinations et les indications médicales", précise-t-il.

ADP conseille toutefois d'anticiper la réalisation de son test afin de se présenter à l'aéroport en étant déjà muni de son test de dépistage Covid-19 négatif. Les tests antigéniques, moins performants que les tests PCR actuels, ne nécessitent pas d'analyse en laboratoire, et le résultat peut être connu en 10 à 30 minutes. De nombreux pays ne reconnaissent encore que la validité des seuls tests RT-PCR de moins de 72 ou 48 heures, pour l'admission des passagers en provenance de France.

Les tests antigéniques en priorité pour les Outre-mer

Pour vérifier les exigences du pays d'arrivée, les passagers peuvent s'informer auprès de leur compagnie aérienne ou consulter les sites parisaeroport.fr et France diplomatie, recommande ADP. Les tests antigéniques concernent en priorité les Outre-mer et le gouvernement a déjà autorisé le 17 octobre l'emploi des tests antigéniques pour les passagers voyageant sur les vols à destination des départements français et collectivités d'Outre-mer, précise le groupe.

Pour les tests antigéniques réalisés à l'aéroport, les passagers recevront un justificatif en version papier à l'issue de leur test à présenter à l'embarquement. Pour les tests RT-PCR, le résultat est envoyé aux passagers par voie dématérialisée, par SMS ou mail, et consultable sur le site web de Cerballiance sous un délai de 48 heures maximum. Ces tests antigéniques et RT-PCR sont à ce jour pris en charge par l'assurance maladie, y compris pour les passagers étrangers ou sans affiliation à la Sécurité sociale.

Le secteur aérien demande le déploiement des tests à grande échelle dans les aéroports

Le secteur du transport aérien réclame avec force le déploiement à grande échelle de tests de dépistage du Covid-19 dans les aéroports pour éviter des mesures de quarantaine à l'arrivée. La plupart des réglementations nationales exigent aujourd'hui un test RT-PCR pour pouvoir entrer sur leur territoire, précise ADP, citant l'Italie, l'Allemagne, Los Angeles, San Francisco, le Canada, le Panama et Bahreïn comme des destinations acceptant le test antigénique.