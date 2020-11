Coronavirus : le point sur la situation épidémique en France

Handout / National Institute of Allergy and Infectious Diseases / AFP

Une semaine après le début du confinement, l'épidémie continue de progresser. Pour le moment, il est trop tôt pour voir les premiers effets des mesures. Mais les chiffres continuent d'augmenter.

Plusieurs paliers ont été franchis ces derniers jours : on a atteint le nombre de plus de 4.000 patients en réanimation en France, avec environ 1.000 malades rien qu’en Île-de-France. On compte aussi plus de 400 morts par jour : c'est un toutes les quatre minutes.

On sait aussi qu'à l'hôpital, le pire est devant nous. Les personnes actuellement hospitalisées ont été contaminées avant le confinement qui a démarré il y une semaine. Ce qui va se passer est donc écrit : les contaminations ont déjà eu lieu. On attend encore le pic épidémique. L’objectif du confinement est de limiter les contacts, donc les contaminations afin que la courbe change de sens.