Covid-19 : "La réanimation, quand on y entre, on n'est pas sûr d'en sortir", dit Véran

publié le 05/11/2020

Olivier Véran s'est exprimé ce jeudi 5 novembre pour faire un point sur la situation sanitaire dans le pays. Le ministre de la Santé a une fois de plus affirmé que la deuxième vague avait envahi l'Hexagone et qu'elle était "violente".

Il a ensuite détaillé les chiffres du nombre de contamination. "Sur 100 personnes positives au coronavirus, 90% ne vont pas développer de symptômes ou en auront des légers, a détaillé le neurologue. 8% des patients vont développer des formes symptomatiques plus sévères et iront à l'hôpital. 2% ont des formes particulièrement graves et seront dans les services de réanimation".

Olivier Véran a aussi tenu à mobiliser les Français sur la réalité des services de réanimation. "La réanimation, c'est tout sauf un acte anodin. Ce n'est pas une situation banale. Ce n'est pas un mauvais moment à passer. La réanimation, quand on y entre, on n'est pas sûr de pouvoir en sortir, a déclaré le ministre de la Santé. Dans certains cas, on décède. Dans d'autres cas, heureusement on ne décède pas mais on peut ressortir avec des séquelles. Je ne dis pas cela pour faire peur, mais parce que c'est la réalité (...) Hier dans notre pays, il y avait plus de 4.000 patients admis en réanimation pour coronavirus. C'est beaucoup".



Le directeur général de la santé Jérôme Salomon a aussi pris la parole pour évoquer plus précisément la situation dans les hôpitaux. "La France est le pays d'Europe qui compte le plus grand nombre de cas", avec 1,6 million de personnes contaminées. Il a ensuite ajouté que la deuxième vague "était haute" et qu'"un patient sur quatre qui entre en réanimation ne survivra pas quelques semaines plus tard".

Depuis le mois de mars, 39.039 personnes sont décédées, dont "29.000 au cours de la première vague et déjà plus de 8.000 depuis le mois de septembre", a précisé Jérôme Salomon qui dresse le constat que la situation "se détériore" et que "chaque jour compte".