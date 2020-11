publié le 06/11/2020 à 07:28

Les chiffres du coronavirus galopent en Europe, qui est désormais l'épicentre de la pandémie. Après le Royaume-Uni jeudi 5 novembre, c'est la Grèce qui s'apprête à reconfiner demain. La France est désormais le pays d'Europe qui compte le plus de cas : 58.000 jeudi. Et un patient sur quatre en réanimation décède.

Plus que lors de la première vague, les cliniques privées prennent donc le relais des hôpitaux surchargés. C'est notamment le cas à Villeneuve d'Ascq, dans le Nord. Les personnels soignants ont tout de suite répondu présent pour accueillir des patients de l'hôpital de Roubaix-Tourcoing, en surchauffe. Une unité Covid a été spécialement installée. "Ça tourne pas mal, on a beaucoup de patients qui arrivent", témoigne une infirmière au micro de RTL. "On vit des situations qu'on a jamais vécues auparavant", poursuit-elle.

30% des activités de l'établissement ont été déprogrammées. Des aménagements qui vont de soi pour le directeur de l'hôpital privé de Villeneuve d'Ascq, Frédéric Baude. "On répond à ce pour quoi on existe, c'est-à-dire la prise en charge des patients. Donc on ne se pose pas la question du financement de nos activités", soutient-il.

Certains soignants de l'hôpital privé sont aussi allés renforcer des services parisiens de réanimation lors de la première vague. Une expérience aujourd'hui utile. "Tous ensemble on se serre les coudes", soutient l'une d'entre eux.

Dans la métropole lilloise, le dispositif en place dans ces établissements privés Ramsay est occupé à 90%.

