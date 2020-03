Confinement : comment rompre notre sentiment de solitude ?

publié le 23/03/2020 à 05:55

Pour ceux qui sont isolés seuls chez eux comme pour ceux qui sont confinés avec plusieurs personnes, le sentiment de solitude est exacerbé. Même l'omniprésence des réseaux sociaux ne suffit pas toujours à combler le manque de nos interactions sociales. Pourtant de nombreuses initiatives et actions ont émergé pour continuer à ressentir les liens qui nous unissent. "On est fait pour s'entendre" propose de vous en faire connaître quelques unes et d'explorer les ressorts du sentiment de solitude.

Invité.e.s

- Michael Stora, psychologue, psychanalyste et co-fondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines). Auteur de Et si les écrans nous soignaient (Editions Erès)



- Kervin Portelli, responsable des réseaux sociaux à RTL

- Mathilde Comoy-Robert, professeure de violoncelle au conservatoire de l'Aveyron

