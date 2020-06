Coronavirus : la diminution des cas est-elle liée à la saison ?

publié le 13/06/2020 à 06:33

La diminution des cas de coronavirus que l'on a constatée au mois de mai est-elle liée au temps clément ? C'est une des hypothèses.

Ce n'est pas seulement la chaleur mais aussi des jours plus longs avec plus de lumière, plus de soleil. C'est la saison qui jouerait un rôle et pas seulement le climat.

Mais tous les scientifiques ne sont pas d'accord. Il suffit de l'affirmer pour trouver un contre-exemple dans un pays où il fait chaud et où il y a beaucoup de cas. C'est très difficile de conclure.

En général, ce qu'on sait, c'est que les coronavirus sont saisonniers, ils apparaissent l'hiver, ils disparaissent l'été et certains ne reviennent jamais l'hiver suivant. Est-ce que ce sera le cas ? On le saura l'hiver prochain.

Ce qui est sûr c'est qu'on sera mieux préparés, mieux éduqués aussi. Désormais on sait qu'il faut se laver les mains et respecter des distances de sécurité.