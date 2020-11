Coronavirus : 3.528 élèves positifs, un "chiffre maîtrisé" estime Blanquer sur RTL

publié le 06/11/2020 à 08:45

L'épidémie de coronavirus fait rage, et les écoles doivent désormais s'adapter. Le ministère de l'Éducation a donc décidé de renforcer son protocole sanitaire au lycée avec l'annulation des épreuves communes du bac (E3C), remplacées par du contrôle continu. En revanche, celles de la mi-mars et de juin sont maintenues, a annoncé Jean-Michel Blanquer au micro de RTL.

Le ministre de l'Éducation fait état de 3.528 élèves testés positifs au coronavirus et 1.525 personnels dans la même situation. "Un chiffre qui évolue tous les jours", dit-il et qui est "à rapporter au 12 millions d'élèves et un million de personnels". "C'est donc un chiffre maîtrisé si je puis dire, [...] c'est en dessous de ce qu'on trouve dans le reste de la population", poursuit-il.

Jean-Michel Blanquer assure que les lycées "ne sont pas particulièrement des clusters", même si "certains lycées ont été des clusters". Il soutient que "le protocole en septembre et octobre a assez bien fonctionné", alors même que les syndicats d'enseignants et d'élèves craignent des contaminations dans les établissements scolaires. Un appel à la "grève sanitaire" a d'ailleurs été lancé pour le 10 novembre.