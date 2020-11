publié le 06/11/2020 à 09:15

La France fait désormais partie des pays les plus touchés par la seconde vague de l'épidémie de Covid-19. Comment en est-on arrivé là ? "On a malheureusement maintenant ce triste record parce qu'on a repris une activité quasi normale. On a eu un vrai relâchement des gestes barrières à partir d'août. Malheureusement ce n'est pas si étonnant que ça", nous explique sur RTL Karine Lacombe, infectiologue à l'hôpital Saint-Antoine à Paris.

"Il aurait fallu qu'il y ait beaucoup plus de responsabilités individuelles avant d'attendre qu'il y ait des mesures coercitives qui viennent d'en haut. Il aurait probablement fallu que les mesures soient annoncées beaucoup plus clairement, qu'il y ait une volonté politique plus forte en matière de santé", poursuit Karine Lacombe qui explique que le gouvernement a voulu maintenir un équilibre très compliqué entre les mesures économiques et sanitaires.

"Il aurait fallu que chacun travaille à la cohésion entre tout le monde pour que toutes ces mesures soient acceptées. On voit bien qu'on s'est monté les uns contre les autres à plusieurs moments de la pandémie ce qui est très dommage", selon l'infectiologue.

"Un ralentissement de l'augmentation"

Les chiffres de ce jeudi 5 novembre annoncent près de 60.000 nouveaux cas de Covid-19. "On est dans une dynamique d'augmentation croissante", explique Karine Lacombe qui voit tout de même une évolution favorable de la situation. "On a quand même le sentiment que cette augmentation est en train de se tasser", dit-elle.

"On sent déjà dans les chiffres d'hier (jeudi ndlr) en particulier, qu'il y a un ralentissement de l'augmentation. Je veux vraiment être très prudente, mais c'est quand même un petit signe d'espoir. Ce qui veut dire que le couvre-feu peut avoir eu déjà un impact", précise l'infectiologue.