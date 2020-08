Coronavirus à Marseille : le masque devient obligatoire dans plusieurs zones

publié le 07/08/2020 à 18:47

"Il y a une augmentation des cas chez les 20-40 ans, qui participent à des rassemblements festifs et sont souvent asymptomatiques, avec un risque de contamination pour leur entourage", selon la préfète déléguée des Bouches-du-Rhône à l'égalité des chances, Marie Aubert. En conséquence, Marseille impose le port du masque dans certains quartiers de la ville à partir de ce samedi 8 août.



Dans l'hypercentre de Marseille, autour du touristique Vieux-Port et dans les rues alentours, le masque sera obligatoire entre 10 heures et 4 heures du matin. Sur la promenade des plages du Prado et du secteur Borély, au sud de la ville, ainsi que sur le Cours Julien et autour de la place de la Plaine, deux lieux emblématiques de la vie nocturne marseillaise, il sera imposé entre 19 heures et 4 heures du matin.

Dans le Sud, Marseille n'est pas la première à prendre un tel arrêté. Depuis ce vendredi, le port du masque est obligatoire sur la dune du Pilat. Il le sera à partir de samedi dans le centre de Saint-Tropez, comme il l'est déjà à Nice, Bonifacio et Biarritz.