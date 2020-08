Canicule : où trouver des endroits frais en ville ?

publié le 07/08/2020 à 15:32

Ça y est, la canicule est arrivée. 45 départements ont été placés en vigilance orange par Météo France à cause des fortes chaleurs. Ce vendredi, les températures atteindront 37 à 40°C, voire 41°C à 42°C très localement.

Pour les habitants des grandes villes, ce n'est jamais facile de se rafraîchir au milieu du béton et de la circulation. En plus de bien vous hydrater, vous pouvez essayer de trouver des endroits plus frais. Les parcs avec des lieux ombragés et des fontaines sont un bon début. Vous pouvez aussi profiter de la canicule pour découvrir le patrimoine de votre ville : toutes les cryptes, caves et catacombes sont plutôt fraîches, tout comme les bâtiments en pierre. Châteaux, vieilles maisons et certains lieux de culte sont donc vos alliés face à la chaleur.

Vous pouvez aussi viser les lieux climatisés de votre ville : bâtiments municipaux, lieux culturels en tous genres, centres commerciaux et boutiques, ou encore transports en commun. Attention toutefois, sachez que votre empreinte carbone en sera augmentée : la climatisation est une mauvaise habitude pour l'environnement.

Pensez enfin à vous renseigner sur le site internet de votre mairie. Plusieurs villes, comme Toulouse, Strasbourg, Lyon ou Nantes ont fait une des listes de leurs lieux les plus frais. Paris en a même fait une application. Certaines villes ont aussi poussé le dispositif en mettant à disposition des salles rafraîchies.