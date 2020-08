Coronavirus : le masque obligatoire dans la rue est-il efficace ?

publié le 04/08/2020 à 15:51

De plus en plus de villes rendent obligatoire le port du masque dans tout ou partie de leurs rues. Communes de Mayenne, Nice, Lille, stations balnéaires fréquentées, et à partir de ce mercredi 5 août, Toulouse : c'est désormais une grande partie de la France urbaine qui doit porter le masque lorsqu'elle sort.

Le 29 juillet dernier, le ministre de la Santé Olivier Véran a "recommandé" le port du masque en extérieur partout : "l'Organisation mondiale de la santé (OMS) reconnaît désormais un risque sérieux de transmission aérosol du virus, notamment lorsqu'il y a une concentration de personnes", a-t-il expliqué, notamment si la distanciation physique ne peut être maintenue. Olivier Véran a autorisé les préfets à imposer le port du masque le 31 juillet.

Pourtant, en plein-air, l'épidémiologiste Martin Blachier a estimé sur RTL que "le masque en extérieur aura peu d'impact." Il a expliqué que "la contamination se fait quand la charge virale dans l'air est trop importante, donc quand l'air n'est pas renouvelé. Si vous êtes dans le jardin, le risque est vingt fois inférieur".

Néanmoins, le port du masque est un outil utile quand la distanciation physique ne peut être maintenue, dans des rues exiguës très fréquentées ou des grands rassemblements. Sur RTL, l'épidémiologiste Catherine Hill a rappelé que ce "n'est pas le meilleur moyen de lutter contre l'épidémie, mais on a que celui-là". Elle argue que même si le risque est plus faible, il existe et doit donc être au maximum limité.