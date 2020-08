Rentrée scolaire : la distanciation physique ne sera plus obligatoire

publié le 07/08/2020 à 11:47

Sans faire de grande annonce, le ministère de l'Éducation nationale a publié, le mercredi 5 août, son protocole sanitaire pour la rentrée des classes de septembre 2020. Des lignes directrices assouplies par rapport au dernier protocole du ministère, entré en vigueur le 22 juin, et qui interdisait par exemple le brassage des différentes classes lors des récréations.

Une mesure qui disparaît avec ce nouveau texte, le ministère appelant simplement les établissements scolaires d'organiser leurs journées pour limiter, "dans la mesure du possible, les regroupements et les croisements des élèves."

Il n'est désormais plus obligatoire d'assurer une distanciation physique d'un mètre entre les élèves "lorsqu'elle n'est pas matériellement possible ou qu'elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves". C'est le cas pour les salles de classe, mais aussi les bibliothèques, cantines ou les internats. Un changement d'approche alors que la règle de distanciation était jusqu'à présent "le principe" pour les collégiens et une obligation chez les lycéens.

Le port du masque renforcé

Les établissements qui ne pourront garantir une distanciation seront en revanche obligés de faire porter un masque aux élèves, à l'intérieur comme à l'extérieur, lorsqu'ils sont "placés face à face ou côte à côte."

Tout comme l'obligation de porter un masque dans les lieux clos, la mesure ne s'appliquera qu'aux enfants de plus de 11 ans. Il sera "proscrit" dans les écoles maternelles et "pas recommandé" dans les écoles élémentaires, sauf si l'élève présente des symptômes et attend de pouvoir quitter l'école.

Côté enseignants et personnels, le masque sera obligatoire lorsque la distanciation est impossible à maintenir, sauf pour ceux qui travailleront dans des classes de maternelle.