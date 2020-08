Italie : ils s'endorment sur un matelas et se réveillent à un kilomètre de la plage

publié le 04/08/2020 à 21:52

Un couple de vacanciers suisses, en voyage sur la côte d'Ugento, dans le sud de l'Italie s'est fait une belle frayeur. Ils voulaient faire une sieste, chacun sur un matelas gonflable, sur l'eau, ils se sont réveillés loin du rivage.

Comme le rapporte le quotidien italien, La Repubblica, les deux Suisses, âgés de 20 et 22 ans, ont eu une bien mauvaise surprise à leur réveil. Leur sieste était bien trop longue. Bercés par les vagues, ils se sont retrouvés à plus d'un kilomètre de la côte.

Alors qu'il se sont rapidement rendu compte qu'ils ne pourraient pas retrouver la plage à la force de leurs bras, ils ont donc cherché à alerter les secours. Pour se faire, il ne leur restait qu'une solution : crier et agiter les bras dans tous les sens pour capter l'attention des touristes, restés sur la plage.

Les secours sont intervenus rapidement

Une stratégie qui a fonctionné puisque, heureusement, un vacancier les a vus et a, de suite, alerté les secours. Les sauveteurs sont allés les chercher et les ont ramenés sur le rivage en jet-skis.

L'un des héros en question a raconté ce sauvetage en mer à La Repubblica. Pour lui, il s'agit d'une "mauvaise aventure qui s'est bien terminée" et qui a été causée par la "distraction" et "un manque de connaissance de la mer". Heureusement, a-t-il conclu, "notre intervention a cependant été rapide et pour les deux personnes il n’y a eu aucune conséquence, si ce n’est une belle frayeur".