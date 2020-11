Confinement : comment lutter contre les troubles du sommeil ?

publié le 12/11/2020 à 18:08

Anxiété, nervosité, stress, épisodes de dépressions et troubles du sommeil : les conséquences du deuxième confinement, annoncé le 30 octobre, sur le mental des Français sont nombreuses et mises en lumière par un sondage réalisé par l'IFOP et paru ce jeudi 12 novembre.

Au total, 38% de la population fait part de difficultés liées au sommeil avec la mise en place de ces nouvelles mesures restrictives. Mais quelques solutions existent pour y remédier, en partie et dans la mesure du possible.

Comme l'explique le médecin Michel Cymes sur RTL, quelques méthodes simples peuvent amoindrir ces troubles, souvent provoqués par du stress ou de l'anxiété, comme "lever le pied en fin de journée, éteindre les écrans, avoir recours à une source lumineuse qui diminue lentement".

Par ailleurs, et d'autant plus en vieillissant, il n'est pas anormal que le sommeil soit de plus en plus fractionné. Dans ce cas, selon Michel Cymes, il n'y a pas de soucis à ce qu'une nuit soit divisée en plusieurs parties.

"Vous dormez, vous vous relevez pour bouquiner, repasser, écouter la radio (du moment que ce ne soit pas une activité stressante) et vous vous rendormez quand le besoin s'en fait sentir", conseille-t-il.

Être actif en journée

L'idéal, ce serait quand même de restructurer vos journées. L'organisme a besoin d'un minimum de synchronisation : si la nuit est faite pour dormir, le jour est fait pour bouger et faire le plein de lumière naturelle. La solution se trouve donc peut-être dans l'activité : si vous n'arrêtez pas de passer vos journées à somnoler à l'intérieur, il ne faut pas s'étonner de vivre des nuits en pointillés.

Enfin l'alimentation est essentielle. Les nuits réparatrices se préparent dès le petit-déjeuner. Une alimentation saine et équilibrée vous aidera à mieux dormir.