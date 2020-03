Sommeil : dans quelle position les bébés doivent-ils dormir ?

La Haute Autorité de santé rappelle qu'il faut faire dormir les bébés sur le dos et non sur le ventre

publié le 13/03/2020 à 07:00

En cette 20e Journée mondiale du sommeil, il est important de revenir sur une question qui préoccupe un grand nombre de parents : dans quelle position faire dormir son bébé ? La Haute Autorité de Santé recommande de faire dormir son bébé, sur le dos et non sur le ventre.

Jeudi 5 mars la Haute Autorité de Santé (HAS) et le Conseil National Professionnel (CNP) ont rappelé, via un communiqué de prévention que "Le couchage à plat sur le dos strict pour le sommeil est recommandé pour prévenir la mort inattendue du nourrisson (MIN). Le principal facteur de risque de la MIN est le couchage en position ventrale".

Si une position ventrale cause un "risque d'enfouissement, d'hyperthermie et de confinement respiratoire", la position latérale n'est pas non plus conseillée puisqu'elle risque de faire basculer le bébé sur le ventre.

Cinq fois plus de risques de MIN en dormant sur le ventre

Faire dormir son bébé sur le ventre multiplie par cinq les risques de mort inattendue du nourrisson, rappelle l'HAS. En effet, la MIN est la principale cause de mortalité des bébés avant l'âge de un an. Chaque année en France "300 à 400 bébés meurent de façon inattendue", et parmi eux, une centaine en raison de leur positionnement.

Cette recommandation de faire dormir bébé sur le dos ne date pas d'aujourd'hui. En effet, depuis le début des années 90, des campagnes de prévention ont été mises en place en France. Celles-ci ont permis de réduire de près de 75% le nombre de morts subites.

Outre la position dorsale, l'HAS recommande également de faire dormir les bébés sur un matelas ferme, dans un lit à barreaux, et ce, sans oreiller, couette ou couvertures. Une température modérée entre 18 et 20 degrés est conseillée. Le cododo (le fait que le bébé dorme dans le lit des parents) est déconseillé, tout comme l'exposition au tabac.