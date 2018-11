et Leia Hoarau

publié le 06/11/2018 à 10:36

Trois troubles en particulier ont tendance à nous mettre sur les rotules dès potron-minet, alors qu'on est censé commencer la journée sur les chapeaux de roues. Si vous avez du mal à vous endormir, si vous vous réveillez la nuit, si vous faites des cauchemars, c'est qu'il y a des raisons à cela, et donc des solutions.



Si trois quarts d'heure après vous être glissé sous les draps, vous ne dormez toujours pas, je vous conseille de vous relever et de vous poser certaines questions : avez-vous fait une activité stressante avant d'aller au lit ? Vous couchez-vous à heure fixe ? Avez-vous pensé à mettre en place des rituels qui préparent le corps à se reposer ? En répondant à ces questions, il y a de fortes chances que vous trouviez de quoi améliorer la situation : lever le pied en fin de journée, éteindre les écrans, avoir recours à une source lumineuse qui diminue lentement dans la pénombre, sont des astuces qui peuvent faciliter l'endormissement.

Se réveiller parce qu'on a entendu un bruit, ou parce qu'on a faim, c'est aussi la galère des plus de 50 ans. Avec le temps, le sommeil se fractionne. Dans ce cas, rien n'empêche de faire sa nuit en deux temps : vous dormez, vous vous relevez pour bouquiner, repasser, écouter la radio (du moment que ce ne soit pas une activité stressante) et vous vous rendormez quand le besoin s'en fait sentir.

Synchroniser pour moins déguster

L'idéal, ce serait quand même de restructurer vos journées. L'organisme a besoin d'un minimum de synchronisation : si la nuit est faite pour dormir, le jour est fait pour bouger et faire le plein de lumière naturelle. La solution se trouve donc peut-être dans l'activité : si vous n'arrêtez pas de passer vos journées à somnoler à l'intérieur, il ne faut pas s'étonner de vivre des nuits en pointillés.



Quant aux cauchemars, il existe moult raisons pour lesquelles on en fait : ils peuvent être liés à l'anxiété ou à un traumatisme mal digéré... Mais il est une raison à laquelle on ne pense jamais : les médicaments peuvent être la source de vos cauchemars. Sont concernés les médicaments qui permettent de traiter l'hypertension, ou les maladies cardio-vasculaires, les corticoïdes par exemple, voire parfois les gouttes pour les yeux ou un spray nasal. Dans ce cas, vous pouvez en parler à votre médecin traitant pour adapter l'ordonnance.