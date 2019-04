Sommeil : les 3 conseils du docteur Saldmann pour bien dormir

publié le 20/04/2019 à 07:42

Si le sommeil est primordial dans la vie de tous les jours, quelques astuces simples permettent de gagner en qualité et de profiter pleinement de ces nuits. Et ce, notamment pour les personnes qui tardent à tomber dans les bras de Morphée chaque soir.



Ainsi, le Dr Saldmann donne quelques conseils. En première ligne ? La température de la chambre. En effet, la fraîcheur permet de s'endormir. C'est pourquoi, il est conseillé d'avoir une température assez basse dans la pièce et de dormir nu.

Si certains évoquent une température idéale de 17 degrés dans les pièces où l'on dort, le Dr Saldmann va encore plus loin. Plus c'est frais, mieux on dort.

Éviter le sport avant de dormir

Pour les personnes qui peinent à s'endormir, il peut être judicieux de placer un gant au réfrigérateur et de le placer au niveau de la nuque afin de faire chuter la température et ainsi sombrer plus facilement.



En effet, pour dormir, il faut que la température corporelle décroche quelque peu. C'est pourquoi il est déconseillé de faire une activité physique avant de se mettre au lit. Celle-ci augmenterait la température du corps retardant ainsi le sommeil des sportifs.

Éliminer toutes les sources de lumière

De plus, il est primordial de dormir dans le noir complet alors qu'une simple diode perturbe la qualité du sommeil. S'il est impossible d'obtenir le noir complet dans sa chambre, il peut être intéressant d'investir dans un masque de sommeil comme on voit dans les avions.

Dormir entre 7 et 8 heures

Autre donnée très importante à respecter ? La durée du sommeil, qui conditionne l'espérance de vie. Si on veut faire de vieux os, il faut bien dormir. Soit une nuit de 7 à 8 heures. En effet, si les nuits sont trop longues, cela est, là encore, mauvais pour la santé. Les personnes qui dorment plus de 9 heures et font moins de 150 minutes d'activité par semaine ont quatre fois plus de risques de mourir.



De leur côté, les personnes qui dorment moins de 7 heures par nuit ont trois fois plus de risques d’attraper la grippe et donc d'avoir une santé qui se dégrade. C'est pourquoi, il est important de choisir la bonne durée de sommeil.