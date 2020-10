Bien-être : le rituel pour lutter contre le stress et "la boule au ventre"

publié le 18/10/2020 à 09:53

Face au stress, il est intéressant de mettre en place un rituel "anti-boule au ventre". Vous savez cette sensation de boule au ventre faite d'hypothèses qui pourraient se produire et qui vous étouffe et est tellement lourde à porter.

Pour vous aider, je vous propose de mettre en place un rituel avec trois objectifs. Il faut d'abord analyser : prenez une feuille et un crayon et tracez deux colonnes. À gauche, écrivez ce qui vous inquiète, vous stresse, comme par exemple votre travail, votre santé, vos finances ou vos relations familiales, amoureuses ou amicales. À droite, écrivez tout ce que vous imaginez, les pires conséquences : les "et si" ou les "et si jamais". N'ayez aucune limite.

Deuxièmement, allégez-vous en inspirant lentement et en visualisant la boule au ventre. Repoussez-la loin de vous en expirant très fort avec la bouche. Vous allez sentir un grand poids en moins, comme par magie.

S'enregistrer pour prendre du recul

La troisième étape consiste à avancer. Enregistrez ce que vous avez écrit avec un dictaphone, sur un téléphone par exemple, et réécoutez-vous. Vous allez ainsi prendre conscience à quel point vous vous aveuglez avec votre imagination négative. Vous allez surtout prendre du recul et vous libérer. Vous pourrez même sourire en écoutant tout ces plans sur la comète.