Bien-être : prenez l'habitude de décrypter le sens de vos rêves

Je vous invite à décrypter vos rêves. Il faut savoir que nous passons en effet six ans de notre vie à rêver et dans chaque rêve, il y a des messages. Nos rêves ont en réalité un sens caché qui peut nous apporter beaucoup de sagesse, essentielle dans le contexte ambiant.

C'est ce que nous invite à faire Rosie March-Smith dans son livre Le sens caché des rêves. Chaque rêve est un outil simple et efficace. Quand on décortique ses rêves, nous apprenons beaucoup sur nous. Dans son livre, elle propose un "répertoire des rêves". Par exemple, si vous rêvez d'une vague géante, cela va faire référence aux crises que vous affrontez. Peut-être représenter toutes les émotions qui vous submergent. Un message auquel vous devriez peut-être faire plus attention.

Si vous rêvez d'une clé, cela signifie que de nouvelles possibilités s'offrent à vous. À vous alors d'ouvrir la porte. Il est difficile de se souvenir de ses rêves. C'est pour ça que Rosie March-Smith nous propose un mode d'emploi en cinq points. Gardez d'abord toujours un stylo sur votre table de nuit pour prendre des notes car les rêves, dès le réveil, s'effacent très vite.

Un journal de ses rêves pour découvrir son moi intime

Tenez ensuite un journal de vos rêves pour avoir une vue d'ensemble sur votre moi le plus intime. Le troisième point important est d'analyser son ressenti, les tensions physiques ou les réactions aux rêves peuvent nous offrir des indices clés. En quatrième étape vient le décodage des rêves. Notez le lieu, les personnes présentes, nos émotions et les évènements qui ont conduit au rêve.

En cinquième et dernière étape, il faut rêver le rêve, autrement dit le prolonger dans la vraie vie. Vincent Van Gogh a dit : "Je rêve ma peinture, ensuite je peins mon rêve". C'est à vous de le faire maintenant.