Bien-être : pour cultiver votre joie de vivre, pensez comme un moine

publié le 11/10/2020 à 09:22

Dans son livre Penser comme un moine (publié aux éditions Tredaniel), Jay Shetty, un ancien moine devenu l'un des influenceurs spirituels les plus suivis au monde, transmet une sagesse ancestrale pour vivre une vie moins stressante et plus riche de sens. Vous pouvez vous aussi suivre ses conseils, en voici 3.

Penser comme un moine, c'est savoir recevoir, savoir apprécier, pour cela il faut entraîner son esprit à cultiver sa joie de vivre. Vous pouvez le faire avec un exercice de visualisation : prenez quelques instants et pensez à ce que vous avez reçu : ce geste, ce cadeau, cette petite phrase. Ensuite, fermez les yeux et reconnaissez votre chance : on pense à vous on prend soin de vous, ça va augmenter votre confiance en vous et votre joie intérieure.

Deuxième exemple, penser comme un moine c'est savoir donner et considérer comme lui que le bonheur n'est pas forcément lié à ce qu'on reçoit mais a ce que l'on donne. Donner à l'autre c'est par exemple savoir écouter, faire de chaque conversation un moment qui compte en accordant vraiment toute son attention.

Troisième exemple, penser comme un moine c'est savoir vivre, savoir profiter de la vie. Un moine sait chercher la nouveauté y compris dans ce qui peut être routinier. Comme lui, ne faisons pas les choses par automatisme, mais apprécions chaque instant, voilà une minute qui peut tout changer.