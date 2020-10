Bien-être : comment rester serein face aux épreuves difficiles

publié le 04/10/2020 à 14:07

Pour son bien-être, il est important de rester serein en toute circonstance. Effectivement, on a parfois du mal à ne pas céder à l’affolement lorsque la terre s’écroule sous nos pieds, pourtant nous pouvons tous arriver à rester calmes et sereins. On peut ainsi s’entraîner à surmonter les épreuves de la vie.

Fabrice Midal, philosophe et auteur, l’explique dans son livre Comment rester serein quand tout s’effondre, chez Flammarion. Selon lui, la capacité à rester calme dépend de la manière dont on peut prendre de la hauteur face aux circonstances extérieures. Son précepte : accepter pour rebondir. Quand nous affrontons une épreuve, nous sommes inquiets et nous avons peurs, c’est normal.

Rester serein, c’est bien examiner le gros rocher qui vient barrer notre chemin, et considérer que nous pouvons être plus grand que lui. Pour ce faire il y a deux idées : la première étant d’accepter de se plaindre. On en a marre, on est perdus, alors on doit prendre le temps de se dire tout ce qu’on a sur le cœur.

Ensuite la deuxième idée est de rebondir. Et Fabrice Midal rapporte des parcours inspirants de personnes qui relèvent des défis pour transformer l’épreuve en tremplin.