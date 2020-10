Bien-être : un rituel en 4 étapes pour s'endormir paisiblement

publié le 11/10/2020 à 10:59

Avez-vous pensé à vous créer un rituel de fin de journée ? On porte beaucoup sur notre dos. Toute la journée on accepte, on avance, on prend notre courage à deux mais et on se bat pour tenir le coup et y arriver. Alors forcément, le soir venu, on a du mal à s'endormir ou alors on se réveille au milieu de la nuit envahi par des pensées qui tournent en boucle, celles que nous avons du mal à digérer après certaines journées. Pour favoriser un sommeil de meilleure qualité et plus serein, voici un rituel en 4 étapes.

Premièrement, il faut commencer par décider que la journée est finie. C'est très important pour préparer votre nuit. Comme un chapitre qui se clôt ou une page qui se tourne. Deuxième étape, prenez une douche. Pas la douche vite fait pour cocher la case "ça c'est fait". Profitez pleinement de votre douche, pensez que toute l'eau qui coule vous débarrasse des impuretés de la journée, regardez l'eau s'écouler dans le siphon, vous allez vous sentir plus léger et tout propre.

Troisième étape, buvez un grand verre d'eau. Là aussi, faites le en conscience, sentez l'eau descendre dans votre corps. Enfin quatrième étape, mettez vous au lit, installez-vous confortablement, éteignez la lumière, écoutez le silence et votre cœur qui bat. Il a lutté aujourd'hui encore alors un peu de repos et de répit lui feront le plus grand bien. Fermez les yeux, demain est un autre jour, vous allez y arriver aussi bien qu'aujourdhui. Voilà une minute qui peut tout changer.