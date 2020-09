Michel Cymes s'intéresse au stress, mal répandu chez les supporteurs de foot

publié le 11/09/2020 à 09:50

On parle beaucoup de la pression psychologique avec laquelle doivent composer les joueurs de football, mais un peu moins du stress des supporteurs. C'est pourtant le sujet sur lequel ont décidé de se pencher des chercheurs en anthropologie, en neurosciences et en psychologie de plusieurs universités britanniques. Ils ont mis leurs savoirs en commun pour évaluer le danger que court un supporter qui soutient son équipe favorite.

Pour en arriver là, ils ont dû collecter la salive de plusieurs dizaines de supporters brésiliens, avant et après les matchs, la méthode consistant à mesurer le taux de cortisol de chaque échantillon prélevé. Plus le stress est important, plus l’organisme fabrique cette hormone.



À partir de là, les chercheurs britanniques ont fait trois observations : lors des matches qu’ils suivent en direct, ce taux de cortisol explose chez les supporters ; plus la relation du supporter avec son équipe est fusionnelle, plus le taux est important ; quand l’équipe favorite est à la peine, le taux augmente. En cas de défaite, on atteint même des sommets.

Tension artérielle et prise de poids

Initialement, le cortisol, ça n’est pas mauvais. C’est même moteur pour pas mal de choses et c’est une réponse au stress qu’on endure au quotidien. Là où les choses se compliquent, c’est, comme toujours, c'est quand on verse dans l’excès.

Des taux trop élevés peuvent exposer le système immunitaire, ce qui implique plus de vulnérabilité face à tout un tas de virus ou de bactéries et donc face à la maladie. À plus de tension artérielle également, ce qui est exécrable pour le cœur. Enfin, cela peut engendrer une prise de poids.

Pour remédier à cette situation, les auteurs de l’expérience proposent quelque chose qui ne me paraît pas inintéressant. Ils suggèrent aux grands clubs de foot de jouer un rôle sanitaire et social en repérant les supporters les plus exposés au risque cardiaque et en leur offrant des dépistages voire des mesures de santé adaptées à leur problème.