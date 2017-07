publié le 20/07/2017 à 08:49

Certains fans ont pu être déçus de ne pas découvrir une nouvelle bande-annonce de Star Wars 8 lors du D23, la grande convention Disney, le week-end dernier. Ils devraient pourtant se réjouir des indices distillés dans le making-of. En 2 minutes et 45 secondes, la vidéo nous dévoile les coulisses du tournage des Derniers Jedi avec de nombreuses images inédites du film le plus attendu de l'année.



Si une partie de l'intrigue est encore secrète, le making-of distille quelques informations sur l'histoire et les personnages de ce nouvel épisode de Star Wars. De quoi rassasier des fans impatients avant la sortie du film le 13 décembre prochain.



Il faut ouvrir l’œil et le bon devant cette nouvelle vidéo de Star Wars 8. Plus que les costumes et les moments de complicités entre les acteurs, on en apprend un peu plus sur le rôle de Luke, héros de ce prochain épisode et mentor de Rey prête à devenir un Jedi. Les nouveaux personnages incarnés par Laura Dern, Kelly Marie Tran et Benicio del Toro font aussi des apparitions remarquées, tout comme Finn (John Boyega), l'ex-Stormtrooper qui a rejoint la Résistance. Attention, la suite de cet article contient des spoilers.





> Star Wars : Les Derniers Jedi - Reportage : Coulisses du tournage

1. Luke Skywalker devrait quitter la planète Ach-To

Luke Skywalker semble prêt à quitter la planète océanique Crédit : capture d'écran YouTube

L'image est rapide mais saisit le regard : Luke Skywalker a changé de tenue et semblerait prêt à partir d'Ach-To. Il n'a plus sa tunique de Jedi blanche, mais un ensemble marron agrémenté d'un sac qui ne laisse pas de doute sur son départ pour un potentiel retour à la civilisation après son exil sur la planète océanique.



Va-t-il enfin retrouver sa sœur Leia et rejoindre l'Alliance Rebelle ? Ou se rendre sur une planète inconnue pour continuer ses recherches sur l'Ordre Jedi qu'il voudrait changer. Pour le moment, nous en sommes au stade des spéculations.





2. La vice-amirale Holdo va rencontrer Leia

Laura Stern et Carrie Fisher dans "Star Wars 8" Crédit : capture d'écran YouTube

La vice-amirale Holdo, incarnée par Laura Dern (Jurassic Park) est encore bien mystérieux. Selon les supposées fuites du scénario, relayées par MoviePilot, elle est une vieille amie de Leia et membre de la Résistance. Elle se distingue des autres membres de l'Alliance Rebelle avec ses cheveux roses et son côté "aristocrate et fantaisistes", comme l'expliquait une source au site américain. Mais, il ne faudrait pas se fier aux apparences. Selon Gizmodo, Holdo est un personnage ambigu et une agente du Premier Ordre en mission pour détruire Leia.

3. Kylo Ren a toujours son masque de "Star Wars 7", mais une nouvelle cape

Kylo Ren dans ce qui semble être un vaisseau du Premier Ordre Crédit : Capture d'écran YouTube

Le site Making Star Wars l'avait annoncé : dans Les Derniers Jedi, Kylo Ren fera tout pour se rapprocher de son grand-père Dark Vador. Si le jeune homme a gardé le même masque que celui porté dans Le Réveil de la Force, il porte effectivement une nouvelle cape. Plus longue et fluide que la précédente, elle se rapproche de celle portée par Dark Vador dans les précédents volets.



Gizmodo souligne que Kylo Ren serait dans une sorte d'Étoile de la Mort (vue et détruite dans l'épisode 4) ou dans un vaisseau du Premier Ordre. Peut-être celui de son maître le Suprême Leader Snoke, qui aurait un rôle plus important dans cet épisode. Une dernière image de Kylon Ren montre bien que sa cicatrice, après son combat au sabre laser contre Rey, a bien changé de place, comme l'avait annoncé le réalisateur Rian Johnson.



4. Une scène aura bien lieu dans un casino sur Canto Bight

Une partie de "Star Wars 8" se déroule sur la planète Canto Bight Crédit : capture d'écran YouTube

Cette image fait écho aux sublimes photos d'Annie Leibovitz publiées dans Vanity Fair, en mai dernier. Une partie de Star Wars 8 se déroulera sur la planète de Canto Bight qui abrite un casino géant. Une sorte de Las Vegas de l'espace très branché réservé à l'élite des galaxies. "Nous allons voir dans Star Wars : Les Derniers Jedi que certaines personnes ont réussi à se construire un mode de vie grâce auquel elles peuvent exister à l’écart du conflit galactique", avait confié Pablo Hidalgo, écrivain et scénariste de LucasFilm à Vanity Fair.



Finn et Rose devraient être en mission sur cette planète, a priori pour chercher la personne responsable de l'attentat manqué contre Leia. La scène se terminerait en bataille d'après Making Star Wars et nos deux héros devraient s'enfuir sur une sorte de "cheval de l'espace", aperçu aussi dans le making of.





5. Le personnage joué par Benicio del Toro est avec BB-8

Benicio del Toro a un rôle encore secret Crédit : capture d'écran Youtube

On en sait encore peu de choses sur le personnage joué par Benicio del Toro, si ce n'est qu'il est surnommé "DJ", même si cela pourrait être un nom de code. Il incarnera un escroc à l'allure sale, mais posséderait un superbe vaisseau.



On le voit ici en tenue noire, comme dans les photos de Vanity Fair, et en compagnie de BB-8. Ce qui laisserait penser qu'il va peut-être se trouver sur une des bases de l'Alliance Rebelle et rejoindre leur combat le Premier Ordre... Il peut tout aussi bien se trouver à bord d'un vaisseau avec Poe Dameron (le maître de BB-8) pour le livrer à Snoke. Son rôle est encore bien trop mystérieux.





6. Finn et Rose vont infiltrer le Premier Ordre

Finn et Rose en tenues du Premier Ordre Crédit : capture d'écran YouTube

C'est une scène qui rappelle celle de Rogue One (premier spin-off de l'univers Star Wars) où Jyn Erso et Caspian infiltrent une base de l'Empire. Des décennies plus tard, les Rebelles n'ont pas changé cette technique.



Finn et Rose vont aussi s'infiltrer derrière les lignes ennemis avec des tenues du Premier Ordre. Nul doute que la mission sera périlleuse... Si on en croit le site américain Nerdist, Leia serait retenue prisonnière par le Suprême Leader Snoke sur son vaisseau et Finn et Rose voleraient à sa rescousse.



7. Des combats aux sabres laser avec de nombreux assaillants ?

Daisy Ridley pendant un entraînement au sabre Crédit : capture d'écran YouTube

Deux images des entraînements de Daisy Ridley (Rey) et Adam Driver (Kylo Ren) supposent que les combats aux sabres lasers se feront à plusieurs. On peut supposer que Rey pourrait se battre contre les Chevaliers de Ren, un groupe d'adeptes du Côté Obscur qu'on aperçoit dans la vision de la jeune femme dans Star Wars 7. Ce qui voudrait dire qu'on en saurait enfin plus sur ces Chevaliers, dont on devine qu'ils ont assassiné les autres apprentis Jedi de Luke Skywalker lorsque Kylo Ren a rejoint le Côté Obscur de la Force.



Une autre image nous montre Adam Driver en entraînement avec deux autres personnes armées. Cette scène pourrait rejoindre le supposé final de Star Wars 8 : un combat entre Kylo Ren, Rey et Luke sur le vaisseau du Suprême Leader Snoke.



8. Finn et Rey à nouveau réunis

Moment de complicité lors d'une scène entre John Boyega et Daisy Riley Crédit : capture d'écran Youtube

Séparés à la fin de Star Wars 7, Finn étant dans le coma après son combat contre Kylo Ren et Rey en mission pour retrouver Luke Skywalker, les deux héros de la nouvelle saga devraient se retrouver. Rey porte une nouvelle tenue de Jedi, signe de son entraînement avec Luke. Finn de son côté est en officier, ce qui pourrait se dérouler après sa mission d'infiltration du Premier Ordre avec Rose.



Selon Gizmodo, Rey et Finn se trouveraient sur la planète Crait, vue dans la bande-annonce de Star Wars 8. Elle se caractérise par son sol en sel blanc. Rian Johnson a laissé entendre à Screen Rant que "Crait jouera un rôle clé dans l'histoire".

9. Rey devrait réussir son parcours initiatique

Rey dans le making-of de "Star Wars 8" Crédit : Capture d'écran YouTube

La dernière scène du making of est forte en symboles. C'est l'une des premières images de Rey avec son sabre laser laser qu'on peut voir aussi distinctement. Avec sa capuche et son sabre levé, elle a tout d'une grande guerrière animée par la Force.



Elle se trouve sûrement dans une des grottes de la planète Ach-To où elle devrait réussir son parcours initiatique comme cela avait été le cas pour Luke dans l'épisode 5 dans le système dans La Grotte du Mal sur Dagobah avec Yoda. Reste à savoir qui elle devra combattre dans la grotte (Luke était face à Dark Vador) et si cela nous donnera des indices sur ses parents, dont on ignore encore tout.